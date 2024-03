NAPOLI. Centro storico: tenta di estorcere denaro ad un commerciante. La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 30enne.

Nella serata di ieri, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Pasquale Placido per una segnalazione di tentata estorsione a danni di un esercente.

Gli operatori, immediatamente intervenuti, sono stati avvicinati dal proprietario dell’esercizio il quale, indicando un soggetto, ha raccontato che, poco prima, mentre era all’interno dell’attività, era stato avvicinato dallo stesso il quale, gli aveva chiesto del denaro e, di fronte al suo rifiuto, lo aveva minacciato di danneggiargli il locale.

Pertanto, gli operatori hanno bloccato il prevenuto, identificandolo per un 30enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, e lo hanno tratto in arresto per tentata estorsione.