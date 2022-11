NAPOLI. Centro Direzionale: sorpreso da un agente libero dal servizio nella sua autovettura. Arrestato.

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della centrale Operativa, sono intervenuti presso il parcheggio sottostante l’Isola F4 del Centro Direzionale per la segnalazione di un’aggressione a due poliziotti liberi dal servizio.

Gli operatori, giunti sul posto, hanno visto che i due colleghi avevano bloccato un uomo che, poco prima, si era introdotto nell’auto di uno di loro danneggiandone il lunotto ma era stato sorpreso da quest’ultimo; nel tentativo di darsi alla fuga, l’uomo si era scagliato contro il poliziotto ma, non senza difficoltà e grazie al supporto di un altro agente libero dal servizio che stava transitando, era stato fermato.

M. S. D. G. S. R., 27enne brasiliano con precedenti di polizia, è stato arrestato per tentato furto aggravato, danneggiamento aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale.