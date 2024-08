Mugnano del Cardinale: Incendio Notturno in Via Di Vittorio, Auto Distrutta e Danni a Edifici

I Vigili del Fuoco di Avellino intorno alle ore due della notte appena trascorsa, sono intervenuti in via Giuseppe Di Vittorio nel comune di Mugnano del Cardinale, per un incendio che ha interessato un’autovettura in sosta. La sala operativa del Comando di Via Zigarelli ha inviato due squadre le quali hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Danni si sono registrati ad un’altra autovettura parcheggiata nei pressi, alla facciata dell’abitazione limitrofa e i fumi della combustione hanno interessato gli interni di un negozio adiacente. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Baiano che hanno effettuato i rilievi di propria competenza.