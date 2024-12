Mercogliano, auto in fiamme in via Stanislao Sibilia: illesi i due giovani a bordo

Subito dopo le ore 20:00 di questa sera, 21 dicembre, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti nel comune di Mercogliano, in via Stanislao Sibilia, per un incendio che ha coinvolto un’autovettura in transito. Le fiamme, che avevano avvolto il veicolo, sono state prontamente spente, evitando che si propagassero alle auto parcheggiate nelle vicinanze. I due ragazzi a bordo del veicolo sono riusciti a scendere in tempo e, fortunatamente, non hanno riportato ferite, sebbene abbiano subito un comprensibile spavento.