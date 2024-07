Intervento dei Vigili del Fuoco a Sperone: Caduta di Calcinacci da edificio su Corso Principale

Questo pomeriggio, martedì 2 luglio 2024, i vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti a Sperone per mettere in sicurezza un edificio dal quale erano caduti dei calcinacci dalla facciata. L’edificio situato lungo il corso principale del paese, a poca distanza dalla casa comunale, all’angolo con via Ferrovia.

La caduta dei calcinacci ha destato immediata preoccupazione tra i residenti e i passanti, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco. La loro operazione è stata fondamentale per rimuovere le parti pericolanti dell’edificio, evitando così ulteriori crolli che avrebbero potuto mettere in pericolo i pedoni e le auto in circolazione.

Grazie alla tempestiva azione dei vigili del fuoco, l’area è stata messa in sicurezza.