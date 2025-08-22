Incidente sull’A30: 38enne in fin di vita. A Capri caos alla Grotta Azzurra

Un gravissimo incidente stradale si è verificato questo pomeriggio lungo l’autostrada A30, direzione sud. Per cause ancora in corso di accertamento, una Fiat Punto e un mezzo pesante sono venuti a contatto in un impatto violentissimo.

Ad avere la peggio il conducente dell’utilitaria, un uomo di 38 anni originario di Napoli, rimasto incastrato tra le lamiere. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sarno, che hanno lavorato a lungo per estrarre il ferito.

Le condizioni dell’uomo sono apparse subito critiche: è stato trasportato in ospedale in codice rosso. La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia Stradale.