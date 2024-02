Incidente Stradale a Sant’Angelo dei Lombardi: Intervento Immediato dei Carabinieri, Vigili del Fuoco e 118

A Sant’Angelo dei Lombardi, un tranquillo tratto della SS 400 è stato teatro di un incidente stradale che ha richiesto un rapido intervento delle forze dell’ordine e dei soccorritori. I Carabinieri della locale Compagnia sono intervenuti prontamente sulla scena per gestire la situazione.

Poco fa, un uomo proveniente dalla provincia di Salerno ha vissuto un momento di profonda paura mentre percorreva la SS 400. Per cause ancora in corso di accertamento, l’automobilista ha improvvisamente perso il controllo del veicolo, causando l’uscita di strada e il ribaltamento dell’auto.

Gli uomini dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi sono giunti tempestivamente sul luogo dell’incidente, pronti a gestire la situazione e garantire la sicurezza del conducente coinvolto. Oltre ai Carabinieri, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118, collaborando sinergicamente per fornire assistenza immediata.

I Vigili del Fuoco hanno lavorato per liberare l’uomo coinvolto dall’abitacolo dell’auto ribaltata, utilizzando le attrezzature specializzate. Nel frattempo, il personale sanitario del 118 ha valutato le condizioni dell’automobilista, fornendo le cure necessarie e preparandolo per il trasporto in ospedale.

Le cause che hanno portato all’incidente sono attualmente oggetto di accertamenti da parte delle autorità competenti. Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’evento al fine di comprendere le circostanze che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo.