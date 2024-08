Incendio a Nola: Auto in Fiamme vicino alla Stazione Ferroviaria. Video

Un incendio ha devastato un’auto questo pomeriggio in via Giacomo Imbroda, a pochi metri dal passaggio a livello della Stazione Ferroviaria di Nola. Il conducente ha immediatamente abbandonato il veicolo, il veicolo in fiamme attirato l’attenzione dei passanti e delle autorità locali.

Le fiamme hanno avvolto completamente il veicolo, creando una colonna di fumo visibile da distanza. Fortunatamente, non ci sono stati feriti segnalati e l’incidente sembra non coinvolgere altre strutture o proprietà circostanti. I Vigili del Fuoco sono stati immediatamente allertati e si attende il loro arrivo per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area circostante.

Il traffico nella zona potrebbe essere temporaneamente influenzato a causa delle operazioni di soccorso e dei lavori di bonifica.