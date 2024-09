Grave incidente stradale a Sperone: quattro feriti

Un violento incidente stradale si è verificato questa sera, lunedì 30 settembre 2024, intorno alle 20:30, lungo via Nazionale delle Puglie a Sperone. Una donna di circa 60 anni, alla guida di una Seat, ha improvvisamente perso il controllo del veicolo, probabilmente a causa di un malore. L’auto in direzione Baiano è sbandata, invadendo l’altra corsia e andando a impattare violentemente contro una vettura, una Fiat, ferma sul lato della strada. Quest’ultima stava facendo scendere una passeggera al momento dello scontro.

L’impatto è stato devastante, provocando l’accartocciamento dei due veicoli e causando quattro feriti. La conducente della Seat e una persona anziana che viaggiava con lei sono rimasti feriti, mentre anche l’altra conducente e la sua passeggera hanno riportato lesioni.

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della compagnia di Baiano, supportati dalla Polizia Municipale di Sperone. I Vigili del Fuoco sono giunti prontamente per mettere in sicurezza l’area, collaborando con i soccorritori nel liberare i feriti dalle lamiere. Due ambulanze sono state attivate per prestare i primi soccorsi e trasportare i feriti in ospedale per ulteriori accertamenti.

L’esatta dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. Saranno i Carabinieri a ricostruire i fatti, anche grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza del Comune di Sperone, che potrebbero fornire elementi utili a chiarire le cause dell’accaduto.