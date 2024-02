Grave incidente stradale a Avellino: Intervento dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell’Ordine

Nel cuore della notte, esattamente dopo l’una, i Vigili del Fuoco di Avellino sono stati chiamati ad intervenire in via Colombo, nel centro della città, per un terribile incidente stradale che ha coinvolto due autovetture e ha causato danni anche ad altre due vetture parcheggiate nelle vicinanze.

Nell’impatto violento che ha scosso la tranquillità della notte, un uomo di 33 anni è rimasto incastrato nell’abitacolo di una delle auto coinvolte. Grazie alla pronta e tempestiva azione dei Vigili del Fuoco, è stato estratto e affidato alle cure dei sanitari del 118, che lo hanno trasportato all’ospedale Moscati di Avellino per le prime cure mediche. Nel secondo veicolo coinvolto, un ragazzo di 28 anni ha riportato ferite ed è stato anch’egli trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie.

Le Forze dell’Ordine non sono state da meno nell’intervento. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Avellino insieme a una pattuglia della stazione di Ospedaletto D’Alpinolo, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire l’accaduto nel dettaglio.

Ma l’azione dei soccorritori non si è esaurita lì. Verso le ore 05:00 del mattino, la stessa squadra dei Vigili del Fuoco si è trasferita presso il Campo CONI di Avellino per assistere nell’atterraggio e nel decollo dell’eliambulanza del 118. Quest’ultima aveva il compito di trasportare l’uomo di 33 anni coinvolto nell’incidente, ora stabile ma bisognoso di ulteriori cure, all’ospedale Del Mare di Napoli. Anche in questo caso, una pattuglia della Polizia di Stato di Avellino è intervenuta per garantire la sicurezza dell’operazione.