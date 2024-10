Grave incidente ad Avella: ottantenne in ciclomotore investito da furgoncino

Questa mattina ad Avella, in via Gramsci, si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto un uomo di ottant’anni, che era bordo di un ciclomotore e un furgoncino. L’impatto, avvenuto nei pressi di un incrocio, ha causato la caduta dell’anziano dal mezzo. Immediatamente allertati gli operatori del 118 che sono intervenuti sul posto per prestare soccorso e stabilizzare l’uomo, che è stato poi trasportato al pronto soccorso. Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i carabinieri della Compagnia di Baiano per effettuare tutti gli accertamenti del caso e ricostruire la dinamica del sinistro.