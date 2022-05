Giugliano in Campania: detiene droga in casa. Arrestato

Ieri mattina gli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato uno stabile in via Nazario Sauro dove avevano notato un viavai di persone da un appartamento.

I poliziotti, una volta entrati nell’abitazione, hanno sorpreso un uomo in possesso di 45 involucri contenenti 23 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga, 4920 euro e 2 banconote false in tagli da 200 e 20 euro.

Un 36enne giuglianese con precedenti di polizia è stato arrestato per detenzione e di spaccio di sostanza stupefacente nonché denunciato per spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate.

