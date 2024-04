Giugliano: controlli di veicoli adibiti al trasporto scolastico.

Nella mattinata di ieri, gli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca hanno effettuato un servizio straordinario finalizzato al controllo dei veicoli adibiti al trasporto scolastico.

Nel corso del servizio, i poliziotti hanno controllato alcuni veicoli accertando che uno dei conducenti stava circolando senza le prescritte autorizzazioni ed aveva, altresì, alterato le caratteristiche costruttive del veicolo installando sedili posteriori non omologati; pertanto, è stato sanzionato per uso improprio del veicolo, con il ritiro contestuale della carta di circolazione, e per aver modificato le caratteristiche costruttive del mezzo; mentre il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo. Ancora, un altro conducente è stato sorpreso alla guida con patente diversa da quella omologata per quel tipo di veicolo e, pertanto, è stato anch’egli sanzionato con il fermo amministrativo del mezzo; infine, un terzo conducente è stato sanzionato poiché non aveva al seguito la carta di circolazione ed il titolo abilitativo all’esercizio autorizzato.