Giovane 21enne travolta da auto all’uscita della pizzeria. Muore dopo 12 ore di agonia

Una serata di spensieratezza e divertimento si è trasformata in tragedia domenica scorsa per Simona Serra, una giovane di soli 21 anni proveniente da Caserta. Ciò che doveva essere un momento piacevole trascorso con gli amici presso una nota pizzeria a Pozzuoli, si è trasformato in un incubo che ha portato alla perdita della vita della giovane ragazza.

L’incidente, avvenuto intorno alle 22:30 lungo il belvedere di Pozzuoli, ha visto Simona investita da una Volkswagen Polo guidata da un 19enne. Le immagini catturate dalle telecamere di sicurezza del locale hanno mostrato l’orrore dell’incidente, con la comitiva attraversare la strada e la Polo che sopraggiungeva improvvisamente, non dando all’autista il tempo di frenare.

L’impatto è stato devastante, lasciando Simona con lesioni cerebrali e toraciche gravi, oltre a numerose fratture. Trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli, Simona ha lottato per oltre dodici ore prima di cedere alle ferite.

Il conducente della vettura, un giovane di 19 anni, è stato fermato e denunciato per omicidio stradale. Sebbene i test per droga e alcol siano risultati negativi, si ipotizza una distrazione come possibile causa dell’incidente.

La morte di Simona ha riportato l’attenzione sulla sicurezza della strada in questione, già teatro di incidenti in passato a causa della scarsa visibilità e della velocità. Le indagini sono in corso per fare chiarezza su quanto accaduto e portare giustizia per Simona e la sua famiglia.

La perdita di Simona è una tragedia che ha scosso la comunità e richiama l’importanza di prestare sempre la massima attenzione e rispetto alle norme stradali per evitare tragedie come questa.