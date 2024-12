Tragedia al Trofeo “Città di Nola”, muore per un malore Carmine Notaro, presidente dei “Bikers on the Road”

Un profondo dolore ha colpito l’Asd Atletica Nolana e l’intera comunità sportiva per l’improvvisa scomparsa di Carmine Notaro, presidente dell’associazione “Bikers on the Road” di Saviano. Notaro, figura di riferimento per il suo gruppo sportivo, era presente nella mattinata di ieri per rendere omaggio, insieme ai suoi associati, al Trofeo “Città di Nola”, valido come campionato regionale di 10 km, che si è svolto presso il centro commerciale Vulcano Buono.

La tragedia si è consumata durante la manifestazione, lasciando nello sgomento i 1300 partecipanti e le numerose persone presenti. Nonostante i soccorsi tempestivi, purtroppo, il destino più doloroso si è compiuto, portando un velo di tristezza su quella che doveva essere una giornata di festa e sport.

A seguito del tragico evento, l’Atletica Nolana, con un gesto di rispetto e solidarietà, ha deciso di annullare le premiazioni previste, rinviandole a data e modalità da definirsi.

In una nota ufficiale, il presidente dell’Asd Atletica Nolana, Michele Santonastaso, e tutti i soci hanno espresso le loro più sentite condoglianze alla famiglia Notaro, unendosi al dolore per questa gravissima perdita.

«C’è solo silenzio e tristezza in questo momento. Ricorderemo sempre Carmine per la sua disponibilità, generosità e altruismo, valori che ha incarnato con passione durante la sua vita e il suo impegno sportivo. È un vuoto incolmabile per tutti noi», si legge nel comunicato diffuso dall’associazione.

Il Trofeo “Città di Nola” e l’intera comunità sportiva della zona si stringono in un abbraccio simbolico alla famiglia e agli amici di Carmine Notaro, un uomo che ha lasciato un segno indelebile non solo nel mondo sportivo, ma anche in quello umano.