Forcella: arrestati due uomini per droga. Alto impatto a Torre Annunziata.

Ieri mattina i Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato, nei pressi di uno stabile in via Sant’Arcangelo a Baiano, un uomo che ha consegnato qualcosa ad una persona in cambio di denaro.

I poliziotti li hanno raggiunti e bloccati trovando lo spacciatore in possesso di 1460 euro e l’acquirente di un involucro in cellophane contenente 53 grammi circa di eroina.

Ake Henry, 41enne nigeriano con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per spaccio di sostanza stupefacente e denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, mentre l’acquirente, Salvatore Amoroso, 33enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Ieri gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Torre Annunziata e in particolare in via De Simone, corso Vittorio Emanuele III, via Cuparella, largo Genzano, via Bertone, via Castello e via Settetermini.

Nel corso dell’attività sono state identificate 129 persone, di cui 34 con precedenti di polizia, controllati 70 veicoli e contestate tre violazioni del Codice della Strada per veicolo circolante con targhe non rifrangenti e per divieto di sosta e fermata; infine, sono state controllate 27 persone sottoposte agli arresti domiciliari.

adsense – Responsive – Post Articolo