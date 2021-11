BAIANO.Lotta alla droga: i carabinieri arrestano un 35enne per spaccio e denunciano una 40enne e un 35enne. Sequestrata cocaina, marijuana e hashish.

Continua l’azione preventiva e repressiva dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, quotidianamente impegnati per garantire sicurezza e rispetto della legalità.

Nell’ambito di tali servizi i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Baiano hanno tratto in arresto un 35enne della provincia di Napoli, ritenuto responsabile di “Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. Nello specifico, questa notte, la pattuglia ha fermato a Baiano un’auto con a bordo l’uomo. Insospettiti dall’anomalo atteggiamento manifestato dallo stesso, all’esito della perquisizione personale e veicolare, i militari hanno rinvenuto 5 involucri contenente circa 1,15 grammi di cocaina, un pezzo di hascisc di circa 22,5 grammi, un bilancino di precisione, sottoposti a sequestro unitamente alla somma di 245 euro, verosimile provento dell’illecita attività di spaccio.

D’intesa con la Procura della Repubblica di Avellino, il 35enne è stato dichiarato in stato di arresto e trattenuto presso la Compagnia di Baiano, in attesa di comparire nella mattinata odierna dinnanzi al Tribunale per essere giudicato con la formula del rito direttissimo.

Sempre i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Baiano hanno denunciato in stato di libertà alla medesima Autorità Giudiziaria una 40enne e un 35enne, già noti alle forze dell’ordine, di Mugnano del Cardinale, ritenuti responsabile dell’analogo reato previsto dall’articolo 73 del D.P.R. 309/90: a seguito di perquisizione domiciliare, gli stessi sono stati trovati in possesso, di una serra artigianale montata all’interno della camera da letto, di 4 piante di canapa indiana di circa 40 centimetri, 5 grammi di marijuana, 1 grammo di cocaina e un bilancino di precisione. Anche in questo caso, la droga è stata sottoposta a sequestro.

