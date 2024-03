Elicottero da turismo precipita alle Hawaii. Il video dello schianto

Il 27 febbraio 2024, un gruppo di turisti stava sorvolando l’isola di Kauai, alle Hawaii, quando il motore dell’elica ha subito un guasto. Una turista che era a bordo del velivolo a ripreso in un video per intero l’incidente. I riflessi e la probabile lunga esperienza del pilota lo hanno spinto ad avvicinarsi alla spiaggia più vicina, allontanandosi dalle acque ed evitando così l’annegamento nello schianto. Il mezzo è precipitato lungo un tratto remoto di spiaggia sabbiosa. Una volta giunti sul posto, i soccorritori hanno messo in salvo tutte e quattro le persone presenti. Nell’impatto con la sabbia solo uno di loro è rimasto lievemente ferito. Gli inquirenti hanno aperto un’indagine per risalire a ciò che ha provocato il guasto e il conseguente spegnimento del motore dell’elica. Il video dell’incidente è stato successivamente caricato su Instagram, diventando virale in breve tempo.