DOMICELLA (AV) – Incessanti atti persecutori contro una donna: i carabinieri arrestano un 77enne

I Carabinieri della Stazione di Marzano di Nola, nella tarda serata del 23 novembre 2023, hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione di misura coercitiva in carcere a carico di un 77enne, ritenuto responsabile di atti persecutori commessi ai danni di una donna del luogo a partire dal decorso mese di settembre, in Domicella (AV).

La misura è scaturita da una richiesta di aggravamento avanzata dai Carabinieri di Marzano di Nola (AV) che hanno riscontrato i fatti esposti in svariate integrazioni alla querela sporta dalla vittima nei confronti dell’arrestato. In tale quadro, concordando con tali risultanze investigative, l’Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avellino, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha disposto la sottoposizione del 77enne al regime di detenzione nel carcere di Avellino.