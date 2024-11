Coppia scomparsa nel nulla, si cerca Pietro e Maria genitori di due bambini

Preoccupazione a Frattamaggiore per la scomparsa di Pietro Montanino e Maria Zaccaria, una giovane coppia di sposi che ha fatto perdere le proprie tracce ormai da diversi giorni. I due, recentemente uniti in matrimonio, si sono allontanati da casa nel pomeriggio del 29 ottobre, lasciando i loro due bambini piccoli in custodia ai nonni. Avevano assicurato che sarebbero rientrati entro un paio d’ore, ma da quel momento si è interrotto ogni contatto con loro.

Di fronte alla prolungata assenza, i familiari dei coniugi hanno lanciato un appello disperato attraverso i social media, nella speranza di raccogliere informazioni utili o ricevere segnalazioni che possano far luce sulla loro scomparsa. L’intera comunità di Frattamaggiore si è stretta intorno alle famiglie, partecipando attivamente alla ricerca. Sui profili social dei cittadini, infatti, si moltiplicano i post e le condivisioni dell’appello, nel tentativo di ampliare il più possibile la diffusione del messaggio e aumentare le possibilità di ritrovamento.

L’angoscia dei familiari e degli amici è palpabile, resa ancora più intensa dal pensiero dei due piccoli figli della coppia, che attendono il ritorno dei genitori. In queste ore di ansia e incertezza, i parenti non si danno pace e sperano in qualsiasi segnale che possa dare risposta ai tanti interrogativi aperti.

Le autorità locali, allertate sin dai primi momenti della scomparsa, stanno indagando e valutando eventuali piste investigative, anche se al momento non sono emersi dettagli concreti o sviluppi significativi. La comunità frattese resta in attesa, con il fiato sospeso, pronta a fare tutto il possibile per contribuire alla risoluzione di questo misterioso caso e riportare Pietro e Maria a casa, al sicuro, dai loro bambini.