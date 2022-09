Commissariato di Pompei, Alto impatto in città

Stamattina gli agenti del Commissariato di Pompei, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nelle piazze Vittorio Veneto e Bartolo Longo, in via Plinio e a Porta Marina Superiore.

Nel corso dell’attività sono state identificate 79 persone, di cui 11 con precedenti di polizia, controllati 45 veicoli e contestate 5 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente, guida senza patente poiché mai conseguita, guida con patente scaduta e per incauto affidamento di veicolo.