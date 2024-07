Cina, brucia edificio di 14 piani, almeno 16 morti

Mercoledì 17 luglio, un incendio in un centro commerciale nella città cinese sud-occidentale di Zigong ha ucciso almeno 16 persone, secondo quanto riportato dai media statali. I vigili del fuoco e altri soccorritori si sono recati in serata nell’edificio di 14 piani e hanno portato in salvo 75 persone, ha riferito l’agenzia di stampa ufficiale Xinhua.Inizialmente non è chiaro cosa abbia provocato l’incendio né quante persone si trovassero nell’edificio in quel momento. L’edificio, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” ospita un grande magazzino, uffici, ristoranti e un cinema. I video circolati sui social media hanno mostrato un denso fumo che si alzava dai piani inferiori e inghiottiva l’intero edificio.