CASAMARCIANO. Cercatore di funghi soccorso in zona “Boschetiello”

Intervento nel pomeriggio da parte dell’ Atapc Protezione Civile i cui operatori coordinati da Gioacchino Iovino insieme ai carabinieri della Compagnia di Nola e della Stazione di Visciano hanno soccorso un uomo originario di Scafati che si era perso nelle campagne di Casamarciano, zona Boschetiello. L’uomo sui 40-43 anni era intento a trovare porcini ma evidentemente non conoscendo bene il territorio non è più riuscito a trovare la strada per tornare indietro. L’uomo è stato rintracciato dai giovani che hanno perlustrato bene il territorio interessato ed è stato accompagnato in caserma per i controlli di rito e all’ospedale per accertamenti.

adsense – Responsive – Post Articolo