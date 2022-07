CAMPANIA. Covid – Boom di positivi, 18.633 oggi e 5 decessi

Netto aumento dei ricoveri nei reparti ordinari in Campania per Covid. Si passa infatti dai 540 di ieri a 581 di oggi. Cresce, anche se di una solo unità, arrivando a 34 l’occupazione nelle terapie intensive. Un mese fa le persone ricoverate nei reparti ordinari erano 318, quelle nelle intensive meno della metà di oggi, 15.

Cinque i morti registrati. Boom di nuovi positivi, 18.633 su 50.759 test: il tasso di positività è del 36,7%, leggermente in calo rispetto al 37,68 di ieri. (ANSA).

adsense – Responsive – Post Articolo