SPERONE. “E’ giornalismo”, ecco il “Premio Pio Stefanelli”, prima edizione

E’ Giornalismo, 1* Edizione, è questo il premio intitolato alla memoria di Pio Stefanelli, venuto a mancare qualche anno fa. Lunedì 25 luglio ore 20.30 piazza luigi Lauro Sperone-Av. si terrà la prima edizione con la consegna degli attestati. A condurre la serata la giornalista Alessia Conte.

Pio aveva la passione e la curiosità del giornalismo, amava il territorio, l’arte, la cucina e tutto ciò che rendesse le nostre comunità più belle. Pio era un vulcano di idee e da direttore della webtv Anteas aveva saputo costruire un giusto equilibrio tra innovazione e radici.

Il Premio Pio Stefanelli premierà non solo giornalisti affermati ma anche i giornali delle scuole, il suo nome, il suo amore per Sperone e per il territorio camminerà anche attraverso questo piccolo “segno”.

