Calciatore 22enne crolla in allenamento e muore. Grande tristezza nel mondo dello sport! Andres Balanta è crollato ed è morto durante una sessione di allenamento nel suo club Atletico Tucuman

rutte notizie dall’Argentina! Il club di prima divisione argentino Atletico Tucuman piange la perdita del centrocampista Andres Balanta. Il 22enne colombiano è crollato durante un allenamento ed è morto sul campo. Lo ha annunciato martedì il suo club su Twitter. “L’Atlético Tucumán si rammarica di dover confermare la morte del calciatore colombiano Andrés Balanta”, scrive il club di prima divisione. Anche le federazioni calcistiche di Colombia e Argentina hanno espresso il loro sgomento per la morte improvvisa del giovane calciatore. Balanta è passato dal suo paese natale al Tucuman solo in prestito la scorsa estate, dopo aver vinto il campionato colombiano con il Deportivo Cali. Il 22enne ha collezionato sette presenze in questa stagione. La causa esatta della morte del giovane giocatore al momento non è chiara.