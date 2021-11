Barra: sorpreso con droga e circa 44.000 euro in contanti. Arrestato.

Stamattina i Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in via Luigi Volpicella presso l’abitazione di un uomo.

I poliziotti, una volta entrati, hanno rinvenuto un involucro con 173 grammi circa di cocaina, una busta contenente 43.990 euro, un bilancino di precisione, un coltello, una macchina conta soldi e diverso materiale per il confezionamento della droga mentre, occultato in un armadio, un portafogli con all’interno uno stemma raffigurante la “Squadra Volante” della Polizia di Stato; infine, gli operatori hanno rinvenuto una microcamera posta all’ingresso dello stabile.

P. U., 34enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

