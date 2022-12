Tragedia questo pomeriggio ad Avellino in piazza Kennedy, un 32enne extracomunitario ha perso la vita sul bus dell’Air colto dal malore muore. Il mezzo proveniva da Grottaminarda. Sul posto, oltre ai soccorsi, sono sopraggiunte le volanti della Polizia di Stato e dei Carabinieri. Per la vittima, un giovane nigeriano di 32 anni, non c’è stato nulla da fare. La vittima era ospitata in un centro d’accoglienza nel comune di Sant’Angelo all’Esca. Il ragazzo lascia la moglie e due figli.