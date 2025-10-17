Avella – Al via i lavori di messa in sicurezza della Chiesa di San Giovanni Battista

Sono iniziati questa mattina ad Avella, presso la Chiesa di San Giovanni Battista, i lavori di messa in sicurezza del lato dell’edificio considerato pericolante. Nei giorni scorsi erano stati segnalati alcuni distacchi di calcinacci, che avevano destato preoccupazione tra i residenti e i fedeli.

Il sindaco, dopo le opportune verifiche tecniche, aveva emesso un’ordinanza per la messa in sicurezza immediata dell’area. Nella mattinata odierna una ditta specializzata è intervenuta sul posto per rimuovere i rischi e ripristinare le condizioni di sicurezza.