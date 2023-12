Atto Vandalico ad Avella: Auto Danneggiata e Serbatoio Riempito di Sapone, Avviate Indagini

Nella tranquilla via Carmignano ad Avella, un residente ha vissuto stamane un’amara sorpresa quando si è accinto a mettersi in macchina. La sua auto, parcheggiata nei pressi della residenza, presentava i regi cristalli divelti, un chiaro segno di un atto vandalico perpetrato nell’oscurità della notte.

La scoperta dell’atto vandalico è diventata ancora più frustrante quando il proprietario ha cercato di avviare il veicolo, solo per rendersi conto che non partiva. Rivolgendosi al meccanico di fiducia e portando l’auto in officina, la scoperta è stata sconcertante: nel serbatoio era stato immesso del sapone liquido, danneggiando irrimediabilmente il motore.

L’azione dannosa non è passata inosservata, e il proprietario ha prontamente denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine. La polizia locale ha immediatamente avviato le indagini per identificare i responsabili di questo atto vandalico, che ha non solo causato danni materiali, ma ha anche turbato la tranquillità della comunità locale.

Questo episodio mette in luce la necessità di un maggiore vigilare e di misure preventive per proteggere la proprietà privata. La collaborazione tra la popolazione e le forze dell’ordine è fondamentale per contrastare atti vandalici e preservare la sicurezza delle comunità locali. Si auspica che gli autori di questo gesto irresponsabile vengano individuati e portati alla giustizia, affinché episodi simili non turbino ulteriormente la serenità dei residenti di Avella.