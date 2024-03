ALTAVILLA IRPINA. Arresto Domiciliare per Traffico di Stupefacenti: Operazione dei Carabinieri di Avellino

Nelle prime ore dell’alba, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della custodia cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un giovane di 24 anni di Altavilla Irpina, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è stata condotta in seguito all’emanazione di un provvedimento restrittivo da parte del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avellino, su richiesta della Procura della Repubblica locale, che ha coordinato le attività investigative svolte dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Avellino e della Stazione di Altavilla Irpina.

Le indagini sono state avviate nel contesto di una programmata attenzione della Procura al traffico di sostanze stupefacenti, un settore criminale particolarmente delicato in quanto potenzialmente connesso con circuiti di criminalità organizzata e dannoso per la comunità irpina, soprattutto per i giovani.

Il provvedimento di arresto domiciliare è stato emesso sulla base dei gravi indizi raccolti durante le indagini, che hanno portato all’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti contro il giovane di Altavilla Irpina.