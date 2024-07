Aggressione a Mercogliano: 72enne trovato ferito nel suo garage, indagini in corso

Questa mattina, a Mercogliano, via Nazionale Torrette, un uomo di 72 anni è stato trovato riverso nel suo garage con ferite alla testa e al petto, causate verosimilmente da un’aggressione con un bastone.

Il personale del 118, intervenuto sul posto, ha prestato i primi soccorsi all’anziano, che è stato trasportato all’ospedale “Moscati” di Avellino.

I Carabinieri della Stazione di Mercogliano, unitamente ai colleghi del Nucleo Operativo della Compagnia di Avellino, hanno avviato le indagini per far luce sulle dinamiche dell’aggressione e identificare il responsabile.