Accoltellamento a Napoli: due arresti per tentato omicidio

NAPOLI – Nella tarda serata di domenica 8 febbraio, i Carabinieri della pattuglia mobile di zona e del nucleo operativo Stella hanno arrestato due uomini di origine marocchina, rispettivamente di 26 e 31 anni, per tentato omicidio.

I due, entrambi irregolari sul territorio e senza fissa dimora, sono stati sorpresi in Piazza Leone subito dopo aver accoltellato un connazionale di 29 anni, anch’egli irregolare e senza dimora, provocandogli ferite fortunatamente non letali.

Dopo un breve inseguimento, i Carabinieri hanno bloccato i responsabili, che sono stati condotti in carcere in attesa del giudizio.