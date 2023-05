14enne apre il fuoco nella scuola elementare di Belgrado. Il ministero dell’Interno serbo ha annunciato che la guardia di sicurezza e otto bambini sono stati uccisi e sei studenti sono stati ricoverati in ospedale

Un tragico incidente è avvenuto questa mattina in una scuola elementare di Vracar, un quartiere di Belgrado in Serbia. Uno studente di seconda media ha aperto il fuoco sulle guardie di sicurezza e sui suoi compagni di classe prima che la polizia potesse fermarlo. Una guardia di sicurezza e otto bambini sono stati uccisi. Sei bambini e un insegnante di quella scuola sono rimasti feriti e sono attualmente curati nel Centro di emergenza a Tiršova, secondo il ministero dell’Interno serbo. Un ragazzo e una ragazza sono stati portati in ospedale. Il ragazzo aveva preso la pistola di suo padre. Il presunto colpevole, uno studente di 14 anni, avrebbe sparato al suo ex insegnante. Minor KK (14), che ha commesso questo crimine, è uno studente di quella scuola ed è stato trovato e arrestato nel cortile della scuola. L’arma era la pistola di suo padre. Non è stato immediatamente chiaro se gli studenti fossero tra i feriti. Secondo l’agenzia di stampa serba Tanjug, tutti e cinque i feriti sarebbero stati scolari. Questo incidente ha scioccato non solo le famiglie e gli studenti colpiti, ma anche l’intera popolazione di Belgrado. Adesso si cerca di capire quali siano le ragioni di una tale follia.