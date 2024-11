Regione Campania: stabilizzati 1.300 operai forestali, una svolta storica nella gestione del territorio

Dopo anni di attesa, i lavoratori forestali della Regione Campania possono finalmente tirare un sospiro di sollievo. Con l’approvazione della legge che stabilizza gli Operatori Tecnici Diretti (OTD) Forestali, il Consiglio Regionale ha compiuto un passo decisivo per il futuro di circa 1.300 operai idraulico-forestali in servizio presso le Comunità Montane e le amministrazioni provinciali.

La modifica alla Legge Regionale n. 11 del 1996 consente di consolidare la condizione di questi lavoratori, considerati essenziali per la tutela del vasto e complesso patrimonio naturale campano. Questo provvedimento rappresenta una vittoria storica per il settore forestale, a lungo segnato da incertezze contrattuali.

Nicola Caputo, Assessore all’Agricoltura della Regione Campania, ha espresso grande soddisfazione:

«Un provvedimento a cui ho lavorato su impulso del presidente De Luca, sin dai primi giorni del mio insediamento. Abbiamo superato ostacoli normativi, giuridici e finanziari per normalizzare la posizione di oltre 1.300 lavoratori, elemento chiave per la salvaguardia di un territorio articolato e delicato come quello forestale. È un settore nevralgico per la Campania e merita attenzione e impegno concreti».

L’approvazione include anche un emendamento che rende la legge immediatamente esecutiva. Per garantire una gestione partecipativa delle politiche forestali, sarà istituito un “Tavolo di partenariato”. Questo organismo includerà rappresentanti delle istituzioni regionali, delle comunità montane, delle province, della Città Metropolitana di Napoli e delle organizzazioni sindacali, promuovendo un approccio inclusivo e condiviso.

Con questa legge, la Regione Campania compie un passo significativo verso una gestione più sostenibile e strutturata del territorio forestale, consolidando i diritti dei lavoratori e ponendo le basi per un futuro più sicuro ed efficiente.