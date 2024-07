La struttura Eleamare di Ascea: Un paradiso di relax e cultura

La Struttura Eleamare, situata nella pittoresca località di Ascea, è una gemma nascosta nel cuore del Cilento, una delle regioni più affascinanti e ricche di storia della Campania. Questa struttura rappresenta un perfetto connubio tra comfort moderno e tradizione locale, offrendo ai suoi ospiti un’esperienza indimenticabile immersa nella bellezza naturale e culturale del territorio.

La struttura dispone di una piscina panoramica, dove gli ospiti possono rilassarsi ammirando il panorama, e di una spa attrezzata per offrire trattamenti rigeneranti. Inoltre, Eleamare offre una gamma di servizi di alta qualità, tra cui un ristorante che propone piatti della tradizione cilentana preparati con ingredienti locali e freschi, una palestra per chi desidera mantenersi in forma e spazi comuni ideali per socializzare e rilassarsi.

Ascea è famosa per essere vicina all’antica città di Elea (Velia), uno dei siti archeologici più importanti d’Italia. Fondata dai Greci nel VI secolo a.C., Elea fu un centro filosofico e culturale di grande rilevanza, patria della scuola eleatica e di filosofi come Parmenide e Zenone. Gli ospiti di Eleamare hanno la straordinaria opportunità di visitare questo sito storico, immergendosi nella storia millenaria del luogo e scoprendo le sue affascinanti rovine.

Eleamare propone una vasta gamma di attività per soddisfare i gusti di ogni ospite. Dalle escursioni guidate ai percorsi enogastronomici, ogni momento trascorso qui può trasformarsi in un’avventura indimenticabile. Gli appassionati di sport acquatici possono praticare snorkeling, immersioni e vela, mentre chi preferisce attività più tranquille può dedicarsi al birdwatching o semplicemente rilassarsi in riva al mare.

Eleamare non è solo un luogo dove soggiornare, ma una destinazione che offre un’esperienza completa, capace di arricchire il corpo e lo spirito, e di lasciare ricordi indelebili.

(Andrea Salvatore Guerriero)