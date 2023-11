Lo studio infermieristico Masi (Baiano) offre molteplici servizi tra cui la possibilità di prenotare visite specialistiche nei seguenti giorni:

06/11/2023 Nutrizionista

08/11/2023 Endocrinologia

11/11/2023 Dermatologia

13/11/2023 Reumatologia

Altresì ,da stabilire, si possono prenotare visite di: chirurgia protesica e traumatologia dello sport, chirurgia protesica robotica, ortopedia, neurologia, neurochirurgia, urologia, podologia, medicina intera, epatologia, cardiologia e medicina interna, pneumologia e spirometria. Ogni servizio é supportato da infermieri specializzati , efficienza e disponibilità degli operatori.

I numeri di riferimento per qualsiasi tipo di informazione sono:

– 0818244800

– 3337512308

Lo studio si trova in Via Luigi Napolitano, n.27 , Baiano (AV) – 83022 ed è sempre aperto.