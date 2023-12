BAIANO. “Scelte e Sogni: Un Incontro di Orientamento presso l’Auditorium di Baiano per le Classi Terze dell’IC ‘Giovanni XXIII'”

Presso l’Auditorium di Baiano, oggi 6 dicembre 2023 le classi terze della scuola secondaria di I grado dell’ IC “Giovanni XXIII” di Baiano si sono ritrovate insieme per un incontro di orientamento in vista della loro imminente scelta della scuola secondaria di II grado da frequentare per costruire il loro percorso di studio.

Il Dirigente Scolastico, il Prof. Pasquale Napolitano che accompagna il percorso di formazione in tutti gli allievi dell’ I.C ha voluto indirizzare loro parole di incoraggiamento e di stimolo ad uno studio appassionato e costante nei diversi campi del sapere.

Dopo aver introdotto i lavori ,la profssa Anna Napolitano, referente per l’ orientamento nel suo intervento ha sottolineato l’importanza educativa della scelta del futuro alla presenza delle diverse figure professionali rappresentate anche da quattro genitori degli stessi alunni: il sig. Antonio Montuori, metalmeccanico, Claudio Colucci, tecnico per l’ aeronautica, Eugenio Vetrano, poliziotto e la sig.ra Stefania Barbati, architetto.

A tali presenze, si sono aggiunti il maresciallo del Carabinieri, Luigi Passaro, il sig. Ciro Casale , proprietario di una nota pizzeria di Baiano e la sig.ra Pina Acierno, mezzo soprano del coro del Teatro San Carlo di Napoli.

Tutti gli interventi hanno messo in evidenza l’ importanza di intraprendere qualsiasi percorso di studi con passione, con costanza e con determinazione, consapevoli di non accontentarsi mai degli obiettivi raggiunti per cercare di realizzare fino in fondo i propri sogni.

Alle pertinenti domande rivolte da alcuni allievi agli intervenuti sono giunte risposte esaustive e cariche di spunti di riflessione.

Tra tanti “sé” e tanti “ma” continuiamo ad accompagnare i nostri ragazzi nella costruzione del loro futuro.