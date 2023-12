Poker per i ragazzi della Pallacanestro Baiano 1988. San Giorgio a Cremano 58- Pallacanestro Baiano1988 60

E’ sono quattro le vittorie di fila per i ragazzi di Baiano che consolidano il terzo posto in classifica risultati insperati ad inizio anno sportivo.

La gara contro il San Giorgio è stata dura e comb attuta vinta dopo un tempo supplementare anche contro un arbitraggio con certo lineare nella condotta di gara.

In una struttura bellissima dove fare basket è un piacere i ragazzi di coach Bianco partono ancora una volta contratti e deconcentrati, in difesa subiscono il gioco avversario ma fortunatamente alla fine dei primi 10 minuti di gioco il divario è di soli 3 punti il peggio doveva ancora venire.

Secondo quarto è si inizia molto peggio del primo si continua a sbagliare e nonostante i cambi e i time-out non si vede un accenno di risveglio dei ragazzi baianesi, si va al riposo lungo su un meno 12 sul punteggio di 31 a 19.

Negli spogliatoi coach Bianco ne ha per tutti cerca di motivarli e fortunatamente ci riesce in campo entra un’altra squadra subito aggrediscono gli avversari non lasciano spazio in difesa e ripartono forte in contropiede recuperano tutto lo svantaggio e chiudono con il punteggio di 37 a 36 .

Ormai la gara è in mano nostra con Alaia troviamo la via del canestro con facilità ma i locali riescono a stare aggrappati ai baianesi ultime fasi di gioco con il vantaggio di 4 punti a un minuto dalla fine gli arbitri decidono che la gara non debba finire per il Baiano e con scelte molto discutibili portano il finale sul 49 a 49 si va all’overtime con ancora 5 minuti da giocare.

I locali partono forti e si ritrovano con un vantaggio di 7 punti a 2 minuti, tantissimi sembrano ma il Baiano stringe i denti vuole la vittoria ad ogni costo e con una bomba di Mauriello e la precisione ai tiri liberi di Maietta va in vantaggio di 2, l’ottima difesa di Montuori Francesco che con esperienza si fa chiamare uno sfondamento chiude definitivamente la gara.

Dopo gara effervescente per coach Bianco Antonio :

“Gara durissima con punteggio basso, di contro avevamo una squadra ostica e rognosa in difesa che ci ha messo in seria difficoltà, però anche stavolta devo dire bravi ai ragazzi che non hanno mollato hanno creduto nella vittoria.

E’ da fine agosto che stanno lavorando in palestra con abnegazione e senso di appartenenza in questa partita hanno dimostrato ancora una volta di essere squadra non si sono fatti coinvolgere da errori arbitrali e si sono aiutati uno con l’altro.

Abbiamo ancora molto da lavorare, tante le cose da correggere, i primi due quarti ancora una volta praticamente assenti nonostante abbia fatti entrare tutti gli effettivi non riuscivamo a fare niente di positivo, sabato aspettiamo Acerra e speriamo di consolidare ulteriormente il nostro posto in classifica.”

Ufficio Stampa Pallacanestro Baiano 1988