PALLACANESTRO. Baiano travolgente: 80-57 alla Virtus Siano

La Pallacanestro Baiano 1988 parte con il piede giusto anche tra le mura amiche, superando nettamente la Virtus Siano per 80-57 nella seconda giornata del campionato di Divisione Regionale 2. Grande prova collettiva per gli uomini di coach Luca Iannaccone, che mettono in campo intensità, concentrazione e una chiara voglia di riscatto.

Il match, sin dalle prime battute, è in mano ai gialloblù: Luciano (19 punti) e Mele (18) guidano l’attacco con continuità, mentre il resto del gruppo risponde presente, confermando la profondità del roster e la solidità del progetto tecnico. Tutti gli effettivi trovano spazio, segnale di una squadra unita e mentalmente pronta.

Per il Baiano arriva così una sorta di rivincita sportiva, dopo che proprio Siano lo scorso anno aveva estromesso i gialloblù dalla corsa ai play-off. Questa volta, però, il copione è completamente diverso: difesa aggressiva, ritmo alto e lucidità offensiva permettono ai padroni di casa di imporsi contro una delle candidate alla vittoria finale del girone.

Un successo pesante, che consolida entusiasmo e convinzione in vista dei prossimi impegni stagionali.

TABELLINO

PALL. 1988 BAIANO: Luciano A. 19, Mele A. 18, Napolitano F. 9, D’Arbenzio L. 7, Leggiero N. 7, Napolitano S. 6, Montuori G. 6, De Feo V. 4, Alaia S. 2, Macario P. 2, Imbimbo E. n.e, Muccio M. n.e.

All.re: Iannaccone

VIRTUS SIANO: Sessa G. 14, Micari D. 13, Barrella F. 9, Di Lorenzo D. 8, Russo C. 6, Bah T. 4, Polverino D. 3, Petrone N. n.e, Pisapia D. n.e, Rispoli M. n.e.

All.re: Donato