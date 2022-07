Le congratulazioni del gruppo “Noi per Baiano” al nuovo dirigente scolastico Pasquale Napolitano

Al nostro concittadino neo-dirigente dell’istituto comprensivo auguriamo con grande cordialità buon lavoro per il nuovo incarico. Ringraziamo nel contempo il prof. Serpico per aver guidato con passione e competente professionalità la nostra scuola.La relazione tra istituzione scolastica ed ente locale specie nelle realtà territoriali piccole come la nostra è di fondamentale importanza difatti la scuola contribuisce all’identità culturale e sociale del paese. Il futuro della scuola deve pianificarsi attraverso l’elaborazione di strategie che consentano di leggere i bisogni delle famiglie, degli alunni e dell’intera collettività. Puntuale sarà pertanto l’intervento all’occorrenza del gruppo consiliare Noi per Baiano scrupolosamente attento alle esigenze della scuola. Tanti tanti auguri Preside!!!!

