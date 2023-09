Incroci sprint per la Festa della Nocciola, a Baiano. L’arte della cartapesta, libri e fumetti, greenopoli e … cinema

di Gianni Amodeo

Un’ambientazione, quella della Galleria del Teatro Colosseo, rivelatasi scelta qualificata e vincente nel focalizzare,- con l’impronta del nitido tocco di classe-, la più generale portata significativa del successo che ha arriso alla Tre giorni della Festa della Nocciola, avvalorato dalla coinvolgente e larga partecipazione popolare, superiore alle più rosee aspettative e che, per se stessa, costituisce uno stimolante e bene augurale viatico per la XXX edizione –2024, già … in cantiere per i preliminari di programmazione nella Pro Loco cittadina, promotrice e organizzatrice della kermesse. Un contesto intrinseco e connaturato con il senso del bello e della creatività veicolato e testimoniato in specifico dalla Mostra degli eleganti e raffinati manufatti in cartapesta, creati e realizzati da artiste e artisti di quell’autentica e rinomata Scuola che idealmente è la diretta filiazione delle Botteghe artigiane, i caratteristici laboratori in cui per secolare tradizione si manipola la cartapesta, plasmandola con fine eleganza nelle forme più originali e pregiate possibili. E’ la magia artigianale, quale si ritrova e rispecchia nei rivestimenti a tema che, variando di anno in anno, connotano i celebri Gigli, le imponenti macchine da Festa – a struttura lignea, svettanti fino 25 metri d’altezza–, riconosciuta dall’Unesco patrimonio dell’umanità, per le spiccate e forti valenze di cultura immateriale, che, nel rappresentare la storia della città e del territorio, esprime compiutamente nel ricco e variegato panorama del folklore italiano. E quella dei Gigli, è la Festa con cui Nola rende onore e omaggio a San Paolino.

E va da sé che quella dei Gigli è la stessa magia artigianale proiettata e fatta ri – vivere, su scala, per dir così, domestica nelle loro opere da Cettina Prezioso, Anna Napolitano, Andrea Raiola e Antonio Napolitano. Una seducente sequenza di composizioni parlanti, tutte da vedere ed ammirare, con tanti riscontri di lusinghiero gradimento, leggibili nell’albo dei giudizi scritti da visitatrici e visitatori in Galleria. Un gratificante riconoscimento non solo per i linguaggi atteggiati nelle opere, ma anche un importante approccio con la duttilità d’uso, a cui si presta la cartapesta, materia di riciclo di carta e affini che si rigenera e si rende portatrice d’arte e di bellezza. Materia povera che si fa … ricca di molteplici e versatili applicazioni per sensibilità, gusto e visione estetica nell’oggettistica di valore e qualità.

Un intricante percorso, in cui trovavo spazio e… interesse lo spaccato della collezione Museum & Events Dentice Pantaleone, con la rassegna dei manifesti in originale e, che, fino a mezzo secolo fa, venivano affissi e allocati negli appositi spazi per pubblicizzare i film in programmazione nelle sale pubbliche, ampiamente presenti sui territori e ben frequentate.

E, tanto per dire, fino agli anni ’70 del secolo scorso, nel fazzoletto territoriale inclusivo di Mugnano del Cardinale, Baiano ed Avella, per una popolazione di circa 20 mila abitanti, operavano sette– giorni – su– sette, cinque sale cinematografiche – il Partenio e il Santa Filomena, a Mugnano, il Colosseo e il Sarno a Baiano, la Sala Azzurra, ad Avella. Poi, il cambio di gusti e mentalità, premiando il cinema … in casa. Un bel … revival, in ogni caso, del tipico format di pubblicità a cui si affidavano le produzioni della settima arte, inventata dai fratelli Lumière, ma che nei giorni della comunicazione elettronica ed informatica, come dei dispositivi social, non tira più; un format che, tuttavia, aveva uno stile e un linguaggio accattivanti ed estrosi, specie nel gioco dei colori e nei caratteri cubitali, sia dei titoli delle proiezioni che delle generalità di attrici e attori. Ed erano, in formato ridotto, lo stile e il linguaggio dei fumetti, pure in esposizione nella Galleria del Colosseo, nell’ambito delle iniziative della Libreria della solidarietà, promosse dall’associazione La Piccola cometa. Un altro … revival, che faceva ritrovare gli … eroi del West, modello Piccolo sceriffo, Tex Willer, Tom Mix, Furia, cavallo del West, l’ Uomo mascherato … con le loro avventure di coraggio … e indomito ardimento.

E dalla giostra dell’ieri il salto … al presente, era dato dall’illustrazione del Metodo– greenopoli, sviluppata dal professore Giovanni De Feo, che l’ha elaborato e docente di Ecologia industriale nell’ Università di Salerno. Un Metodo mirato sulle politiche di tutela ambientale e sull’importanza della bio- diversità. Un tracciato di riflessioni, arricchito nei contenuti dalle puntuali relazioni di Margherita Masucci e Valeria Lippiello.