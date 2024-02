Baiano: l’Associazione “Giovento” a un Anno dalla sua fondazione organizza il carnevale. Video

Il Carnevale a Baiano si è trasformato in una festa indimenticabile grazie all’entusiasmo dell’associazione “Giovento,” fondata appena un anno fa sotto la guida del presidente Claudio Santaniello. Il 13 febbraio 2024 segna non solo il giorno di San Valentino ma anche il primo anniversario di Giovento, un’organizzazione dedicata a portare gioia e divertimento nella comunità di Baiano.

La festa ha preso vita con la creazione di un carro allegorico unico nel suo genere, che ha catturato l’attenzione e il cuore di piccoli e grandi. Il presidente Santaniello ha dimostrato la sua abilità nell’organizzazione di eventi coinvolgenti, mettendo insieme un team di volontari appassionati che ha reso possibile questa indimenticabile celebrazione.

Il carro allegorico, un capolavoro di creatività, ha rappresentato una cassaforte gigante, simbolo di sicurezza e prosperità. L’idea è nata dalla voglia di trasmettere un messaggio positivo e incoraggiante per il futuro dell’associazione e della comunità stessa.

La giornata di festa è iniziata con la sfilata del carro attraverso le vie di Baiano. I colori vivaci, la musica festosa e l’energia contagiosa hanno reso la parata un’esperienza unica, coinvolgendo tutti i presenti in un turbinio di emozioni. I bambini, con i loro visi dipinti e i costumi creativi, ridevano e si divertivano mentre i più grandi si lasciavano trasportare dall’atmosfera festosa.

Claudio Santaniello, il carismatico presidente di Giovento, ha espresso la sua gratitudine verso tutti i membri e i volontari che hanno reso possibile questa indimenticabile giornata. Ha sottolineato l’importanza di celebrare non solo il Carnevale ma anche il successo dell’associazione nel suo primo anno di attività.

Il divertimento è stato totale, e la festa si è conclusa con giochi, balli.

(Andrea Salvatore Guerriero)