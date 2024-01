Baiano: Inaugurata la Mediateca ” presso l’Istituto comprensivo statale “Giovanni XXIII. Video

Nella vivace cornice dell’Istituto Comprensivo Statale Giovanni XXIII di Baiano, oggi è stato un giorno di festa e innovazione con l’inaugurazione della nuovissima videoteca multimediale intitolata “Mediateca”. L’evento ha visto la partecipazione del dirigente scolastico Pasquale Napolitano, il Sindaco e varie autorità locali, tutti riuniti nella biblioteca dell’istituto per celebrare questo significativo passo verso il futuro dell’istruzione.

Il dirigente Pasquale Napolitano, padrone di casa, ha aperto l’evento con un caloroso benvenuto a tutti i presenti, sottolineando l’importanza della Mediateca come risorsa fondamentale per arricchire l’esperienza educativa degli studenti. Ha sottolineato come questa nuova struttura rappresenti un investimento nell’innovazione didattica e nel potenziamento delle risorse disponibili all’interno della scuola.

La cerimonia ha visto la partecipazione del Sindaco Enrico Montanaro e di diverse autorità locali, dimostrando il forte sostegno della comunità per l’educazione e la crescita degli studenti. La presenza del Sindaco ha enfatizzato l’importanza di collaborazioni efficaci tra istituzioni scolastiche e enti locali per promuovere l’istruzione e lo sviluppo culturale nella regione.

Don Fiorelmo, spiritualmente significativo per la comunità, ha benedetto il locale, aggiungendo una dimensione spirituale all’inaugurazione. La sua presenza ha sottolineato l’importanza di unire conoscenza e valori etici nella formazione dei giovani, promuovendo un approccio olistico all’educazione.

Gli alunni dell’istituto hanno partecipato numerosi all’inaugurazione, esprimendo il loro entusiasmo per la nuova Mediateca. Questo spazio multimediale fornirà agli studenti un accesso facilitato a risorse digitali, documentari, e materiale educativo interattivo, arricchendo il loro percorso di apprendimento.

La Mediateca rappresenta un passo avanti nell’adattamento delle istituzioni scolastiche alle esigenze educative del XXI secolo. Con l’inaugurazione di questo moderno spazio multimediale, l’Istituto Comprensivo Statale Giovanni XXIII di Baiano continua a dimostrare il suo impegno per fornire un ambiente educativo all’avanguardia, in cui gli studenti possono sviluppare competenze critiche e creatività.

(Andrea Salvatore Guerriero)