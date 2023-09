Il 6 settembre il comitato Maio si è riunito per eleggere il referente ed i membri che andranno a ricoprire le varie cariche per l’organizzazione della Festa del Maio 2023. La scelta della maggioranza dei presenti è ricaduta su Michele Colucci, giovane dedito alla festa, e già referente negli ultimi anni. Collaborerà in stretto contatto con lui il vicereferente Filomeno Caruso. Gli altri membri del direttivo sono Canonico Stefania segretaria del Comitato Maio e Giuseppe Lippiello cassiere.