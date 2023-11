A Baiano è di moda la corsa, uno stile di vita da amare.

di Antonio Vecchione

Baiano si veste a festa per la tradizionale gara podistica, la classica di 10 km., la Strabaiano, ripresa, col patrocinio del Comune, dopo gli anni di sospensione per il covid. La manifestazione è stata dedicata a Nico Guerriero, scomparso prematuramente e che è stato ricordato con le note del Silenzio interpretato dalla tromba di Peppe Mancino, un eccellente artista, orgoglio delle tradizioni musicali baianesi. Una splendida giornata novembrina, luminosa per il sole autunnale e con la temperatura ideale per correre, ha accolto i circa 400 atleti, una folla, ciascuno dei quali manifestava con l’espressione radiosa del viso il piacere di esserci, la passione per un’amatissima disciplina, che comporta sacrifici ma è anche ricca di soddisfazioni, intime per chi corre in anonimato, pubblica per chi risulta vincente. Baiano li ha ospitati al meglio, con le sue due piazze, la prima ampia per il parcheggio, la seconda, elegante nel suo stile ottocentesco, all’ombra degli storici lecci. A far da cornice la verde villa comunale, appena stemperata dai colori dell’autunno, l’aria tersa e pulita, gli ampi locali a disposizione, compreso il Teatro Colosseo che fa bella mostra di sé come quinta della linea di partenza. In questo scenario è emersa la perfetta organizzazione della “Baiano Runner”, la società nata nel 2009, erede di una tradizione che affonda le radici nella vocazione sportiva della comunità. La prima affiliazione alla FIDAL, sulla spinta dei giovanissimi Fortunato Peluso e Antonio Gennarelli, è del 1981 con la Polisportiva “Vittorio Vecchione” e continua nel 1997 con il “Gruppo podistico del Baianese”. La “Baiano Runner”, per curare le varie fasi della gara e assistere in ogni esigenza gli atleti partecipanti, ha schierato le sue migliori risorse: Stefano Montella, Stefano De Laurentiis, Nicola Alfani, Pasquale Acierno, Giuseppe Guerriero, Carmine Napolitano, Giancarlo Picciocchi, Andrea De Carlo, Nica Lippiello, Francesco Arbucci, e mi scuso se qualcuno mi è sfuggito. Anche la Pro Loco è scesa in campo con un gazebo in piazza e la collaborazione dei suoi massimi dirigenti, Mariella Del Basso, Carmine Corrado e Felice D’Anna, che hanno offerto il loro qualificato contributo. Il pubblico baianese ha molto apprezzato questa giornata gioiosa, uno spettacolo di sport, intensamente colorata in modo sgargiante. Lo scenario offerto dalla variegata e numerosa schiera di atleti è straordinariamente festoso. Giovani e anziani, donne e uomini, alti e bassi, ciascuno con una originale divisa sportiva, offrono un chiassoso, vivace variopinto festival di colori: magliette e cappellini stravaganti, foulard e bandane sbarazzine, fasce paraorecchie, tutorial, ginocchiere e scalda muscoli per gambe e braccia, caviglieri e ginocchiere, scarpe di infinita foggia. Tutti insieme appaiono come le tessere per comporre un’opera d’arte, un capolavoro di mosaico. La gara è stata vinta in volata da Marco Vetrano, storico atleta baianese formatosi nella Baiano Runner, già campione regionale dei 5000 e 10.000 metri, e oggi trasferito a Nola. Marco con il tempo di 34’ 14” ha battuto in volata Gilio Iannone, che ha tagliato il traguardo dopo sei secondi. Francesca Maniaci, con il tempo di 37 e 54 ha vinto la gara femminile. Baianesi i due atleti “nonni” o, forse, “bisnonni” della manifestazione: Stefano Bellavista, 86 anni, e Armando Peluso, 81 anni, già campione regionale over 80. Il successo della manifestazione è stato anche determinato da una straordinaria telecronista, Martina Amodio. Come abbia fatto a tenere il ritmo per più di tre ore, senza pause, è un miracolo, testimonianza delle sue qualità. Ha riversato sul pubblico una valanga di nomi, numeri, immagini, raccomandazioni, inviti, considerazioni tecniche e fantasiose, notizie e comunicazioni varie, battute, dimostrando sempre competenza e perfetta padronanza della lingua italiana. Ricchissimi i premi. In denaro ai primi classificati, ma un soddisfacente sacchetto con ristoro e confezioni di pregiato vino Aglianico per tutti. Un esame superato con trenta e lode.

La Gara

La cultura della polisportiva “Vittorio Vecchione”, curata da Antonio Vecchione e Mimì Napolitano, è sempre stata quella di favorire le condizioni per promuovere l’attività sportiva per tutti. Alla pallavolo, maschile e femminile, tennis tavolo, calcio giovanile, si aggiunse anche la disciplina olimpica per eccellenza, l’atletica leggera. Fortunato Peluso, appassionato “runner” della prima ora, ai primissimi anni ottanta si dedicava alla specialità che molto amava, il fondo, insieme ad Antonio Gennarelli. Ma non c’erano le condizioni per trasformare questo loro personale piacere della corsa in una attività sportiva ufficiale: mancava una società in grado di promuoverlo a livello ufficiale con l’adesione alla Federazione. Una esigenza che fu soddisfatta dalla Polisportiva “Vittorio Vecchione” che, per incoraggiare Fortunato e Antonio, si attivò per l’affiliazione alla Fidal, federazione atletica leggera. La società fu subito operativa e già nel 1980/81 furono organizzate le prime gare nell’ambito di competizioni sportive strapaesane. L’esordio ufficiale, come riconoscimento da parte della Fidal del valore sportivo degli atleti e della comunità, si ebbe nel 1981. Con l’avallo e la presenza della federazione si disputò a Baiano il campionato provinciale di corsa che vide la presenza di Fortunato Peluso tra gli atleti in gara. Fu una spettacolare manifestazione che si sviluppò interamente in un circuito tracciato tra vicoli e strade baianesi. Il compianto prof. Costantino Pepe, un apprezzato uomo di sport avellinese, arbitro FIDAL, gestì con autorevolezza la gara con altri arbitri suoi collaboratori.

Questa generosa disponibilità fu una iniezione di fiducia per Fortunato, che si sentì legittimato e motivato a realizzare quel suo sogno e trasformarlo in progetto di vita: correre per vocazione, come percorso ideale per diventare atleta professionista nella specialità simbolo della corsa che lui amava, la maratona. Insieme ad altri giovani pieni di entusiasmo, come Stefano Lanziello e Lello Guadagni, cominciò la stagione degli allenamenti. In mancanza di strutture i percorsi erano inventati e cambiavano di giorno in giorno: un circuito a Fontana Vecchia e ritorno, oppure dal Fusaro alle Fontanelle e rientro per la collina di Gesù e Maria; sulle montagne del Litto o in giro per i nocelleti in pianura. Agli occhi dei contadini al lavoro, il passaggio di questi giovani in allenamento era stravagante e incomprensibile: “andate a lavorare”, era il grido più gentile che rivolgevano loro. Né si trascuravano le gare al campo Coni di Avellino o a S. Antonio Abate, dove conseguirono anche sorprendenti successi. Per Fortunato queste esperienze furono positive per acquisire fiducia nei propri mezzi. Con tale consapevolezza decise di partecipare alla selezione delle Fiamme Azzurre per l’accesso alla squadre di atletica di serie A. Si sottopose ad estenuanti allenamenti per presentarsi al meglio agli esami e l’esito fu positivo. Superata la selezione, si trasferì a Roma dove trascorreva la sua vita di atleta. Si allenava quotidianamente al Centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa con atleti del calibro di Mennea e Sabia. Ha rappresentato le Fiamme Azzurre, di cui è stato per lunghi anni il recordman della Maratona con 2h, 18’ e 14”, in diverse competizioni nazionali e internazionali con buoni risultati, tra i quali il quarto posto alla Maratona di Roma nel 1991. La permanenza nel gruppo sportivo delle Fiamme Azzurre è durata 15 anni. Poi per limiti di età è passato ad altri incarichi, ma la passione che ardeva (e arde) nel suo cuore di sportivo non si è mai spenta. Il suo entusiasmo è contagioso e intorno a lui, nel 1997, si ritrovarono amici con la stessa passione Carmine Napolitano, Mario Stefano Montella, Giancarlo Picciocchi, Paolino Albertini, Stefano D’Apolito e Fioravante Pisa di Mugnano per costituire il “Gruppo podistico del baianese”. Un gruppo attivo, che ha organizzato competizioni podistiche nel Baianese (di grande successo la “Strabaiano” del 1998) ed ha viaggiato per l’Italia e all’estero per gare di Maratona (Roma, Firenze, New York). Nel 2009 l’evoluzione organizzativa. La società diventa la “Baiano Runners” e coinvolge anche giovani di grande talento, come Marco Vetrano (campione regionale di 5000 e 10000 metri), Carmine Rozza, triatleta di valore assoluto, Stefano Virtuoso, una splendida promessa nel mezzofondo, che purtroppo abbandona l’atletica per dedicarsi al calcio. Notevole anche la presenza di “anziani” come Armando Peluso e Stefano Bellavista, che hanno conseguito straordinari successi nella categoria Masters (ultra settantacinquenni) in manifestazioni regionali e nazionali. Una lodevole carriera, dunque, quella di Fortunato e soprattutto un inesauribile e generoso impegno personale, di fatica ed economico, per la promozione dello sport nel nostro territorio. Il suo rammarico è la mancanza di attenzione della comunità, sia delle amministrazioni che dei cittadini. Nessuna struttura compatibile con l’attività di runner. Per fortuna, grazie a questo gruppo affascinati dall’atletica, è stato immaginato e inventato un percorso di circa 6 km, costituito da sentieri larghi abbastanza tra campi coltivati e strade semi – asfaltate che permette non soltanto a questi atleti di praticare la corsa, ma anche a una larga schiera di cittadini, uomini e donne, giovani e vecchi, di camminare o correre per il benessere fisico. Fortunato continua nel suo impegno e coltiva un sogno, un progetto di stadio con pista per l’atletica su iniziativa condivisa delle sei amministrazioni. Sognare non è vietato, ma con l’attuale classe dirigente teme che rimarranno sogni irrealizzabili. Troppi interessi e privilegi da difendere e nessuna attenzione per il futuro del territorio. Chissà se, archiviata questa classe politica, non emerga una generazione di giovani in grado di realizzare il suo sogno. E’ la speranza di Fortunato e dei suoi amici runners.