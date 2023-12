Baianese. “LÙMINA – Percorsi di luce: una rivoluzione turistica e culturale nella regione campania”

Negli ultimi tempi, l’Unione dei Comuni nel Baianese ha operato una vera e propria svolta, promuovendo una serie di progetti che hanno trasformato la regione, contribuendo alla crescita economica e culturale. Tra questi, spicca il recente progetto “LÙMINA – Percorsi di Luce”, un’innovativa iniziativa che promette di trasformare la Regione Campania in una destinazione verde e culturale di rilevanza nazionale e internazionale.

Il progetto, ispirato al decreto della giunta regionale con DCR n. 477 dell’1/08/2023, si propone di offrire ai visitatori un’esperienza unica di scoperta, avvicinandoli a una terra intrisa di storia, cultura, tradizione religiosa e bellezze naturali. Con una durata di quattro mesi a partire da dicembre 2023 e un budget stimato di €50.000, “LÙMINA – Percorsi di Luce” si presenta come un modello organizzato e strutturato per promuovere il turismo sostenibile e la crescita economica.

Gli indicatori di realizzazione del progetto evidenziano un’attenzione meticolosa ai dettagli e l’ambizione di coinvolgere il pubblico in modo completo. Manifestazioni, campagne pubblicitarie, eventi principali, e l’introduzione di totem e QR-code saranno strumenti chiave per trasmettere l’unicità di questa micro-destinazione turistica e culturale che coinvolge i comuni di Avella, Baiano, Cimitile, Mugnano del Cardinale e Quadrelle.

Il cuore del progetto è la valorizzazione del ricco patrimonio culturale, religioso e naturalistico di questi territori. Dai siti archeologici alle attività produttive, dai tesori artistici alle tradizioni folkloristiche, “LÙMINA – Percorsi di Luce” offre un’esperienza turistica completa e appagante. La presenza di luoghi di culto aggiunge un elemento di turismo religioso, seguendo una tendenza in crescita che può attirare un pubblico diversificato.

Tuttavia, il progetto va oltre la semplice promozione turistica. Con un’ampia visione di sviluppo sostenibile, si propone di formare nuove professionalità nel settore turistico e culturale, incentivare le imprese locali, rigenerare il territorio e creare occupazione. La bilanciatura tra la fascia costiera e l’area interna mira a contrastare il fenomeno dello spopolamento e della desertificazione, contribuendo così a mantenere viva la vitalità di queste comunità.

“LÙMINA – Percorsi di Luce” non è solo una proposta turistica; è un impegno per uno sviluppo sostenibile che coinvolge attivamente la comunità locale. La sua realizzazione potrebbe portare benefici economici e occupazionali significativi, posizionando la Regione Campania come una meta turistica di rilevanza nazionale e internazionale, pronta a offrire autentiche esperienze di scoperta e a diventare un modello di sviluppo sostenibile per altre regioni.

(Andrea Salvatore Guerriero)