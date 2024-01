Baianese: “Aspettando Edmondo: Un ritorno nella storia attraverso la musica e l’amicizia”

“La Reunion della Rockband che ha Segnato gli Anni ’70 – Un Evento Unico a Febbraio 2024”

Gli anni ’70 sono spesso ricordati come l’epoca d’oro della musica rock, un periodo in cui le band diventavano leggende e la loro musica si intrecciava con le vite di chi le ascoltava. Tra queste band iconiche c’è “Aspettando Edmondo”, un gruppo che ha contribuito a definire un’intera generazione con la sua musica avvincente e le performance carismatiche.

La storia di Aspettando Edmondo è un viaggio attraverso la vita, l’amicizia e la passione per la musica. Negli anni ’70, il gruppo ha raggiunto l’apice della sua carriera, catturando l’essenza di un’epoca caratterizzata da cambiamenti sociali e rivoluzioni culturali. La loro musica ha toccato il cuore di molti, creando un legame indelebile con il pubblico.

Tuttavia, come spesso accade nella vita, il destino ha portato i membri della band su strade diverse. La vita li ha allontanati e segnati, ma la forza della musica e dell’amicizia è stata in grado di riunirli dopo ben 50 anni. Questo è il cuore pulsante dell’evento straordinario che “Aspettando Edmondo” ha in serbo per il 2-3 Febbraio 2024.

I preparativi sono in corso per due serate indimenticabili presso un luogo speciale, il Teatro Colosseo di Baiano.

Paul Gordon Manners, musicista, produttore e compositore, è il leader e fondatore del gruppo Grammar School dal 1986. Ha avuto un periodo come cantante e chitarrista dei Cugini di Campagna dal 1978 al 1986 ed è stato uno dei fondatori di Aspettando Edmondo nel lontano 1975, assieme a Antonio Postiglione (basso), Giannantonio Cillo (tastiere) e Antonio Napolitano (batteria). La presenza di Paul Gordon Manners aggiunge un tocco di autenticità e significato a questa reunion straordinaria.

Il gruppo durante la serata sarà affiancato da Camillo Cadente (chitarra), Max Fontana (tastiere), Salvatore Santaniello (sax e flauto), Vincenzo Napolitano (chitarra) e Carmine di Giacomo (batteria).

Il concerto non è solo un viaggio nel passato per coloro che ricordano Aspettando Edmondo negli anni ’70, ma anche un’opportunità per le nuove generazioni di sperimentare la potenza e l’energia di una band che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della musica italiana.

I biglietti per questa esperienza unica sono disponibili al prezzo simbolico di 10,00€. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, contattate @raffa_napo al numero 388.8116245. Ritiro presso: Soundwave_tech di Nunzio Capriglione, via Montevergine, 37 Mugnano del Cardinale (AV).

“Aspettando Edmondo” invita tutti a condividere queste due serate speciali, creando connessioni tra passato e presente attraverso la magia della musica e l’essenza indelebile dell’amicizia.

(Andrea Salvatore Guerriero)