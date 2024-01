Tragedia sulla A30 in prossimità di Nola: perde la vita un imprenditore

Una tragica notizia ha scosso la comunità imprenditoriale, portando con sé dolore e sgomento. Domenico Defina, 38 anni, titolare di un’azienda di installazione di infissi e serramenti insieme al socio Raffaele Franzè, è deceduto in un incidente stradale lungo la A30, in Campania, mentre faceva ritorno in Calabria dopo questioni di lavoro nella regione.

Domenico Defina, originario di Stefanaconi, nel Vibonese, era una figura rispettata nella sua comunità. Insieme al socio Raffaele Franzè, gestiva un’attività di installazione di infissi e serramenti, inizialmente con sede nel suo paese natale e successivamente trasferita nella zona industriale di Ionadi. Il loro impegno e la loro dedizione avevano contribuito al successo dell’azienda, diventando un punto di riferimento nel settore.

L’incidente che ha portato alla tragica morte di Defina è avvenuto lungo la A30, nel tratto compreso tra il bivio con la A1 e Nola, in direzione Salerno. Le circostanze esatte dell’incidente sono ancora oggetto di accertamenti, ma l’auto su cui viaggiava insieme al socio si è ribaltata più volte, causando la morte immediata del 38enne. Il suo socio, invece, è stato trasportato in ospedale, e le sue condizioni sono attualmente sotto valutazione medica.

La notizia della scomparsa di Domenico Defina ha suscitato profondo dolore non solo tra familiari e amici, ma anche nella comunità di Stefanaconi. Il sindaco, Salvatore Solano, ha espresso il suo cordoglio e la vicinanza alla famiglia Defina in questo momento difficile.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della direzione del 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia. Nonostante gli sforzi, purtroppo, per Domenico Defina non c’è stato nulla da fare. Il tratto autostradale è stato temporaneamente chiuso per consentire le operazioni di soccorso e ripristinato solo intorno alle 11.30.