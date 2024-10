Avellino: Al via la seconda edizione del Christian Music Fest “E SIA GIOIA”

Dopo il grande successo della prima edizione, la Parrocchia Sant’Alfonso di Avellino, in collaborazione con il Teatro Sant’Alfonso, Christian Music Italy e la Diocesi di Avellino, annuncia la seconda edizione del “E SIA GIOIA” Christian Music Fest 2024. Questo evento ha l’obiettivo di diffondere un messaggio potente, unendo canto, fede e lode attraverso il linguaggio universale della musica, considerato uno dei più grandi doni di Dio.

Dettagli dell’evento: La rassegna avrà luogo il 31 ottobre 2024 ad Avellino e si concluderà con un intenso momento di Adorazione Eucaristica a mezzanotte per celebrare la Notte dei Santi. Oltre allo spettacolo serale, ci saranno momenti di condivisione nel pomeriggio.

Saranno selezionati 10 artisti o gruppi per l’esibizione “Testimonianza”, ciascuno dei quali avrà a disposizione 10 minuti per esibirsi e raccontare la propria esperienza di fede.

Gli aspiranti partecipanti dovranno inviare una breve presentazione, condividendo la loro esperienza spirituale e includendo due brani in formato MP3 o tramite link YouTube. La mail dovrà essere inviata entro il 10 ottobre 2024 all'indirizzo angelaruggieromusicacristiana@gmail.com .

all’indirizzo . Le canzoni dovranno avere testi a tema cristiano e potranno essere eseguite in qualsiasi stile musicale, purché originali o inedite.

Le esibizioni possono essere eseguite da cori o solisti, con massimo due strumenti acustici o basi musicali.

Selezioni e direzione artistica: La selezione degli artisti sarà affidata a Don Peppe, direttore artistico della rassegna. Gli artisti selezionati verranno contattati per ulteriori dettagli, compresa la richiesta di inviare le basi musicali.

Informazioni logistiche: Per chi desidera pernottare, è stata stipulata una convenzione con il B&B La Torre, situato in Corso Umberto I, n.1, Avellino. Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero 379 1324059.

Direzione artistica: Don Peppe

Organizzazione: Angela Ruggiero (339 1231776)

Un’occasione unica per vivere la musica come strumento di fede e condivisione!